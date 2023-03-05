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23:08, 5 марта 2023Мир

Американский полковник предсказал события после окончания конфликта на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США бросят Зеленского после поражения Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после проигрыша Украины Вашингтон бросит президента страны Владимира Зеленского вместе с его командой. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру, видео доступно на YouTube.

«Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал», — напомнил о прошлом Макгрегор. По его словам, Соединенные Штаты сразу же переключатся с темы Украины на другой новостной сюжет, поскольку у них очень короткая память.

В ходе интервью полковник также исключил возможность завершения конфликта в пользу Киева.

Ранее Макгрегор предсказал скорый побег украинского лидера в США. «Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что начнет жить где-то в пригороде Майами», — заявил он.

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Варвара Кузьмина
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