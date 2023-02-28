Американский полковник рассказал о скором побеге Зеленского

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в Майами

Украинcкий президент Владимир Зеленский в скором времени может сбежать в США. Об этом заявил бывший советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube.

Макгрегор сделал предположение, что президент Украины может сбежать из страны после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева. «Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что начнет жить где-то в пригороде Майами», — утверждает американский полковник.

Он отметил, что США сравнимы с Британской империей: это страна с морской и аэрокосмической мощью. При этом Штаты не обладают большой армией, если сравнивать их с Россией. Таким образом, это ограничивает военные операции Вашингтона за границей, считает Макгрегор. По его мнению, американская армия может поддержать кораблями и самолетами, однако затем, добившись своих целей, они отходят с территории союзника.

В качестве доказательства своей мысли Макгрегор привел в пример военные кампании, в которых уже участвовали Соединенные Штаты. «Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдет и на Украине», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти не сомневаются в победе Украины. Он также указал, что сам конфликт позволит НАТО впервые за 30 лет объединиться перед общей угрозой. При этом позднее американский обозреватель Хал Брэндс назвал жестокой иронией обещания по НАТО для Украины. По его мнению, страна не сможет в обозримом будущем стать частью Североатлантического альянса.