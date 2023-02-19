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10:01, 19 февраля 2023Мир

Американский обозреватель назвал жестокой иронией обещания по НАТО для Украины

Американский обозреватель Брэндс заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина не сможет в обозримом будем стать частью Североатлантического альянса, а обещания на этот счет являются лишь «жестокой иронией». Об этом написал американский обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.

Журналист назвал неразрешенные территориальные споры и вооруженный конфликт с Россией очевидным и главным препятствием для членства в НАТО, предсказав, что Вашингтону придется искать другие форматы союза с Киевом.

«Таким образом, Украина, скорее всего, останется экономическим подопечным Запада, а Вашингтон и его союзники будут финансировать оборону страны в обозримом будущем. (...) Окончание конфликта может стать лишь началом длительных обязательств Запада перед Украиной», — написал Брэндс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти не сомневаются в победе Украины, а сам конфликт позволит НАТО впервые за 30 лет объединиться перед общей угрозой.

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Алевтина Запольская
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