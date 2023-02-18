В США выразили уверенность в победе Украины

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не сомневаются в победе Украины

США не сомневаются в победе Украины в конфликте с Россией, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления на конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Политик отметил, что Вашингтон готов поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Также он указал на единство НАТО, которого, по его словам, не было 30 лет.

Говоря о том, что Россию «покинули тысячи компаний из всех стран», Блинкен выступил с утверждением, что все связи России с миром разорваны.

Ранее вице-премьер США Камала Харрис заявила, что США официально установили, что Россия якобы «совершила преступление против человечности» на Украине. По словам американского политика, Вашингтон рассмотрел имеющиеся доказательства действий Москвы на Украине.