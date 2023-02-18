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16:08, 18 февраля 2023Россия

В США заявили о российских «преступлении против человечности» на Украине

В США заявили, что Россия на Украине совершила «преступление против человечности»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США официально установили, что Россия якобы «совершила преступление против человечности» на Украине. Об этом в субботу, 18 февраля, заявила вице-премьер США Камала Харрис, чьи слова приводит ТАСС.

По словам американского политика, Вашингтон якобы рассмотрел имеющиеся доказательства действий Москвы на Украине и сопоставил их с правовыми стандартами.

«США официально установили, что Россия совершила преступление против человечности», — сказала Харрис на конференции по безопасности в Мюнхене.

Во время конференции также выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Комментируя ситуацию с поставками западного вооружения Украине, он заявил, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России.

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Никита Абрамов
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