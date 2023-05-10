Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:57, 10 мая 2023Среда обитания

Программу «Чистый воздух» продлили до 2030 года

Президент Путин поручил продлить программу «Чистый воздух» до 2030 года

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие программы «Чистый воздух» до 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года. Также в опубликованном перечне указано, что в рамках реализации региональных проектов по снижению совокупного объема выбросов нужно принять решения, «предусматривающие возможность предоставления средств федерального бюджета сетевым организациям на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения перевода частных домовладений на электрическое отопление и ограничения роста тарифов на электроэнергию».

Материалы по теме:
Европа пытается выбраться из кризиса. Смогут ли энергия ветра и солнца решить ее проблемы?
Европа пытается выбраться из кризиса.Смогут ли энергия ветра и солнца решить ее проблемы?
14 апреля 2023
Глобальное потепление делает грибы угрозой для всего живого. Насколько они опасны для планеты?
Глобальное потепление делает грибы угрозой для всего живого.Насколько они опасны для планеты?
22 апреля 2023

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Участники проекта — 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В его рамках к 2030 году вредные выбросы должны быть снижены вдвое.

В прошлом году президент говорил, что в стране будут развиваться проекты, направленные на заботу об окружающей среде. Ранее он обвинял западные страны в спекуляции на озабоченности людей проблемой изменения климата. По словам главы государства, таким образом они занижают значимость традиционной энергетики и по внутриполитическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов
Российские космонавты проверят скафандры перед выходом в космос
Девушка выкрасила белки глаз фиолетовым ради борьбы с детскими травмами
Глава МИД Китая указал Шольцу на последствия затягивания конфликта на Украине
В РУСАДА ответили на заявление WADA о невыполнении условий для восстановления
Осужденный за организацию преступного сообщества экс-генерал попросил об УДО
Программу «Чистый воздух» продлили до 2030 года
Роль Суровикина во взаимодействии с ЧВК «Вагнер» объяснили
Подсчитаны средства переехавших россиян в банках Грузии
Женщина раскрыла способ предотвратить появление морщин с помощью пластыря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.