Программу «Чистый воздух» продлили до 2030 года

Президент Путин поручил продлить программу «Чистый воздух» до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие программы «Чистый воздух» до 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года. Также в опубликованном перечне указано, что в рамках реализации региональных проектов по снижению совокупного объема выбросов нужно принять решения, «предусматривающие возможность предоставления средств федерального бюджета сетевым организациям на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения перевода частных домовладений на электрическое отопление и ограничения роста тарифов на электроэнергию».

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Участники проекта — 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В его рамках к 2030 году вредные выбросы должны быть снижены вдвое.

В прошлом году президент говорил, что в стране будут развиваться проекты, направленные на заботу об окружающей среде. Ранее он обвинял западные страны в спекуляции на озабоченности людей проблемой изменения климата. По словам главы государства, таким образом они занижают значимость традиционной энергетики и по внутриполитическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики.