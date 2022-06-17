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Среда обитания

Путин пообещал позаботиться об экологии

Президент Путин подчеркнул необходимость сохранить Байкал

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут развиваться проекты, направленные на заботу об экологии. Об этом глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Первый канал».

Во время выступления Путин подчеркнул необходимость сохранить Байкал, для чего в стране реализуется проект по развитию города Байкальска. По словам президента, место должно стать эталоном рачительного и эколого-ориентированного хозяйствования. В частности, планируется ликвидировать вред от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Президент отметил, что власти будут и дальше заниматься климатическим вопросом, развивая чистые технологии. Кроме того, страна станет и дальше работать над созданием экономики замкнутого цикла и снижением выбросов в атмосферу, особенно в крупных индустриальных городах.

Ранее Владимир Путин обвинил западные страны в спекуляции на озабоченности людей проблемой изменения климата. По словам главы государства, таким образом они занижают значимость традиционной энергетики и по внутриполитическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики.

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Нина Ташевская
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