На Украине опровергли планы атаковать Москву в День Победы

В ГУР Украины заявили, что ВСУ не планировали атаковать Москву в День Победы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планировали атаковать Москву в День Победы 9 мая. Об этом заявил спикер главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

По его словам, если бы Киев планировал атаку, то она была бы заметной. «Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель — военные объекты. То, что касается… мероприятий — малоинтересно», — заявил Юсов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что информация о том, что в День Победы, 9 мая, ВСУ якобы безуспешно попытались атаковать Москву дронами, оказалась фейком.

3 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Кремль. Попытка нанести удар была пресечена.