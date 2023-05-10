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18:32, 10 мая 2023Бывший СССР

На Украине опровергли планы атаковать Москву в День Победы

В ГУР Украины заявили, что ВСУ не планировали атаковать Москву в День Победы
СюжетМинобороны:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планировали атаковать Москву в День Победы 9 мая. Об этом заявил спикер главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

По его словам, если бы Киев планировал атаку, то она была бы заметной. «Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель — военные объекты. То, что касается… мероприятий — малоинтересно», — заявил Юсов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что информация о том, что в День Победы, 9 мая, ВСУ якобы безуспешно попытались атаковать Москву дронами, оказалась фейком.

3 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Кремль. Попытка нанести удар была пресечена.

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Алевтина Запольская
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