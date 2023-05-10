Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать Москву дронами в День Победы

Mash: ВСУ безуспешно попытались атаковать Москву тремя дронам UJ-22 Airborne 9 Мая

В День Победы, 9 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать Москву как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, один из беспилотников был сбит примерно в 175 километрах от Москвы над селом Перемышль Калужской области. Второй украинский дрон удалось посадить на территории Битцевского леса возле МКАД, третий — в Ломоносовском районе столицы. Пострадавших и разрушений нет, летательные аппараты не взорвались.

Как пишет канал, беспилотники были запущены из Черниговской области Украины, расположенной примерно 600 километрах от Москвы. При этом максимальная дальность полета дронов модели UJ-22 Airborne составляет 800 километров.

Ранее также стало известно, что на парковке в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске нашли упавший дрон с видеокамерой. Коптер кружил над регионом 9 мая, несмотря на полный запрет полетов беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали Кремль. Попытка нанести удар по резиденции Владимира Путина была пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.