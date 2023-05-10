В российском городе пятиклассник с особенностями избил старшеклассницу

Е1: в Екатеринбурге пятиклассник с особенностями в развитии избил ногами старшеклассницу

В Екатеринбурге пятиклассник с особенностями в развитии в школе в Кольцово избил ногами старшеклассницу, которая пришла к ним на урок по просьбе учительницы. Об этом рассказала сама пострадавшая девочка городскому порталу Е1.

Девятиклассница обратилась с жалобой в министерство образования в российском регионе. Школьница отметила, что сообщила об инциденте руководству учебного заведения, однако не получила должной реакции.

«Полный беспредел. Когда я рассказала о нападении руководству, мне сказали: "Сама виновата, как будто не знаешь, что у нас половина школы со справками". Мне жалко не только себя, но и учителей, которые тоже не раз страдали от таких "особенных детей"», — пояснила девочка.

Она пояснила, что нападение случилось 5 мая. Школьница уверяет, что учительница, у которой было сразу два урока, попросила ее спуститься к младшеклассникам и проконтролировать, как те себя ведут.

«Я сказала, чтобы они (пятый класс) сидели потише и выполняли задание, тогда меня начали оскорблять и обзывать. После слов одного мальчика о том, чтобы моя мать сдохла, я не выдержала, подошла к нему и сказала: "Веди себя спокойно и не оскорбляй никого". После чего он начал мне говорить, что снесет мне лицо», — уточнила девятиклассница.

По версии школьницы, затем мальчик начал пинать ее по животу.

В департаменте образования Свердловской области подтвердили наличие жалобы. Там заверили, что в ситуации будут разбираться представители школы и родители учащихся.

3 мая сообщалось, что в камчатском городе Елизово подростки жестоко избили 14-летнего школьника. Таким образом они отомстили несовершеннолетнему за прошлый конфликт.