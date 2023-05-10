Употребление кофе и чая улучшило здоровье сетчатки глаза

Nutrients: употребление двух чашек кофе и чая в день улучшает здоровье сетчатки глаза

Китайские ученые выявили, что употребление кофе и чая может положительно сказаться на здоровье задней сетчатки глаза, которая отвечает за остроту центрального зрения. Выводы исследования описаны в журнале Nutrients.

Авторы узнали у более 35 тысяч участников, сколько чашек кофе и чая в среднем потреблялось ими ежедневно за последний год. Испытуемых разделили на четыре группы в зависимости от количества выпиваемых чашек в день — от нуля до более четырех. Толщина слоя нервных волокон сетчатки желтого пятна испытуемых была измерена с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) — неинвазивного метода визуализации, который применяет отраженный свет для формирования кадров задней части глаза. Изображение затем автоматически анализировалось встроенным программным обеспечением.

После поправки на возраст, пол, средний общий доход семьи, индекс депривации Таунсенда, курение, этническое происхождение, образование, индекс массы тела, продолжительность сна и другие факторы были получены результаты. Они показали, что у любителей кофе наблюдалось значительное увеличение толщины слоя нервных волокон сетчатки желтого пятна, особенно у тех, кто выпивал две-три чашки кофе в день. У тех, кто пил чай, также улучшилось здоровье сетчатки глаза: люди, которые выпивали более четырех чашек в день, имели более толстое желтое пятно.

При этом эксперты предостерегли от употребления растворимого кофе, который может быть фактором риска нарушений здоровья, включая нейродегенеративные заболевания.