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00:32, 10 мая 2023Наука и техника

Употребление кофе и чая улучшило здоровье сетчатки глаза

Nutrients: употребление двух чашек кофе и чая в день улучшает здоровье сетчатки глаза

Фото: Ivan Kurmyshov / Shutterstock / Fotodom

Китайские ученые выявили, что употребление кофе и чая может положительно сказаться на здоровье задней сетчатки глаза, которая отвечает за остроту центрального зрения. Выводы исследования описаны в журнале Nutrients.

Авторы узнали у более 35 тысяч участников, сколько чашек кофе и чая в среднем потреблялось ими ежедневно за последний год. Испытуемых разделили на четыре группы в зависимости от количества выпиваемых чашек в день — от нуля до более четырех. Толщина слоя нервных волокон сетчатки желтого пятна испытуемых была измерена с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) — неинвазивного метода визуализации, который применяет отраженный свет для формирования кадров задней части глаза. Изображение затем автоматически анализировалось встроенным программным обеспечением.

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После поправки на возраст, пол, средний общий доход семьи, индекс депривации Таунсенда, курение, этническое происхождение, образование, индекс массы тела, продолжительность сна и другие факторы были получены результаты. Они показали, что у любителей кофе наблюдалось значительное увеличение толщины слоя нервных волокон сетчатки желтого пятна, особенно у тех, кто выпивал две-три чашки кофе в день. У тех, кто пил чай, также улучшилось здоровье сетчатки глаза: люди, которые выпивали более четырех чашек в день, имели более толстое желтое пятно.

При этом эксперты предостерегли от употребления растворимого кофе, который может быть фактором риска нарушений здоровья, включая нейродегенеративные заболевания.

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Елена Апазиди
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