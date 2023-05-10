Сотрудница пожарной службы показала внешность без униформы и восхитила фанатов

Сотрудница пожарной службы Анж показала себя в укороченном облегающем платье

Сотрудница пожарной службы Анж (фамилия неизвестна) обрела популярность в соцсетях, показав собственную внешность без рабочей униформы. Соответствующее видео появилось в ее личном TikTok-аккаунте.

Сначала на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом firefighterange предстала в черной футболке без макияжа, собрав волосы в тугой хвост. Затем героиня публикации продемонстрировала свой внешний вид в укороченном облегающем платье-комбинации на тонких бретелях и босоножках на высоком каблуке. При этом юзерша нанесла на лицо косметические средства нейтральных тонов, а локоны распустила.

Фанаты восхитились перевоплощением девушки, о чем написали в комментариях под постом. «Невероятно красивая», «Вашему избраннику жутко повезло!», «Совершенство», — высказались они.

В апреле Байкерша Тина показала фигуру в откровенном наряде и восхитила пользователей сети. В начале видео девушка позировала в специализированном черно-белом костюме, который состоял из лонгслива, а также кожаных куртки и штанов. Затем инфлюэнсерша примерила облегающее белое мини-платье на тонких бретелях и с вырезами на боках, продемонстрировав татуировки на теле.