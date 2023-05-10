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20:32, 10 мая 2023Забота о себе

Бывшая жена Бена Аффлека раскрыла способ сохранить душевное равновесие

Актриса Дженнифер Гарнер заявила, что сохранить душевное равновесие ей помогает дисциплина
Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дженнифер Гарнер, сыгравшая главные роли в проектах «Шпионка», «Далласский клуб покупателей» и «Джуно», заявила, что поддерживать душевное равновесие ей помогает дисциплина. Свой способ сохранить ментальное здоровье она раскрыла в интервью изданию Allure.

По словам бывшей жены актера Бена Аффлека, в жизни не должно быть места сожалениям. Она считает, что в этом просто нет смысла, так как страдания и переживания из-за давно минувших событий лишь демотивируют, не позволяют добиваться целей и вгоняют в депрессию.

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Также оставаться в ладу с собой Гарнер помогает железная дисциплина во всех сферах жизни.

Мы должны быть морально дисциплинированы, если хотим выжить. Мы должны быть строги к себе. Мы должны что-то делать. Мы должны тренироваться и разбираться со своими проблемами, потому что только это помогает сохранить душевное равновесие

Дженнифер Гарнер

Гарнер отметила, что только благодаря железной дисциплине, честности с самой собой и умению правильно расставлять приоритеты сумела восстановиться после развода, построила успешную карьеру и заработала достаточно денег, чтобы жить так, как ей хочется.

Ранее Аффлек отказался обвинять Гарнер в причинах своего алкоголизма. По словам актера, только он сам ответствен за свое поведение. Также Аффлек отметил, что стал очень осторожным после того, как рассказал журналисту Говарду Стерну, что все еще пил бы, если бы остался женат на Гарнер — так как его комментарий был неправильно истолкован.

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Наталья Обрядина
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