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Бен Аффлек назвал брак с Дженнифер Гарнер причиной своего алкоголизма

Бен Аффлек заявил, что начал много пить из-за несчастливого брака с Дженнифер Гарнер

Фото: Reuters

Американский актер Бен Аффлек в интервью Говарду Стерну назвал брак с артисткой Дженнифер Гарнер причиной своего алкоголизма. Его слова приводит издание People.

Артист заявил, что из-за несчастливых отношений «оказался в ловушке» и начал пить. «Я думал: я не могу уйти из-за детей, но я несчастен, что мне делать? Я выпивал бутылку виски и засыпал на диване. Это оказалось не лучшим решением», — вспомнил Аффлек. Он предположил, что если бы не развелся, то не смог бы побороть свои проблемы с алкоголем.

В прошлом году актер говорил, что алкогольная зависимость разрушила его брак и карьеру. Аффлек боролся с ней в течение последних 20 лет. Тогда он рассказал, что больше всего в жизни сожалеет о разводе с Гарнер. Артист отметил, что из-за своего поведения испытывал стыд, который разрушал его еще больше. Однако, когда брак распадался, Аффлек, по его словам, стал пить еще больше.

Гарнер и Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма «Сорвиголова», вышедшего в 2003 году. В 2005 году они поженились. За десять лет брака у них родились две дочери и сын. В апреле 2017 года супруги подали на развод.

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Марина Погосян
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