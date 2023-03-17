Бен Аффлек отказался обвинять бывшую жену в причинах своего алкоголизма

Бен Аффлек отказался обвинять Дженнифер Гарнер в причинах своего алкоголизма

Американский актер Бен Аффлек отказался обвинять бывшую жену, артистку Дженнифер Гарнер, в причинах своего алкоголизма. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter.

По словам актера, он стал «очень осторожным» после того, как рассказал Говарду Стерну в 2021 году, что он все еще пил бы, если бы остался женат на Гарнер, потому что он чувствует, что его комментарии были неправильно истолкованы. «Хочу, чтобы всем стало ясно — я полностью ответственен за свое поведение», — сказал он. «То, что я пытался донести, было печальным», — добавил Аффлек.

Гарнер и Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма «Сорвиголова», вышедшего в 2003 году. В 2005 году они поженились. За десять лет брака у них родились две дочери и сын. В апреле 2017 года супруги подали на развод.