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21:25, 10 мая 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода

Власти Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода и промпредприятия
Архивное фото

Архивное фото. Фото: RCMP / Reuters

В городе Никополь Днепропетровской области на Украине повреждены промышленное предприятие и газопровод. Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо этого повреждены три частных дома, несколько хозяйственных сооружений и автомобиль.

В понедельник, 8 мая, в Харьковской и Днепропетровской областях прогремела серия взрывов. В тот же день сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. Режим воздушной тревоги действовал в столице Украины с 23:34 по московскому времени, в Киевской области — с 23:35 по московскому времени. Очевидцы рассказали ТАСС, что слышали в Киеве работу системы противовоздушной обороны и видели дроны.

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Марина Совина
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