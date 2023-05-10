В Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода

Власти Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода и промпредприятия

В городе Никополь Днепропетровской области на Украине повреждены промышленное предприятие и газопровод. Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо этого повреждены три частных дома, несколько хозяйственных сооружений и автомобиль.

В понедельник, 8 мая, в Харьковской и Днепропетровской областях прогремела серия взрывов. В тот же день сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. Режим воздушной тревоги действовал в столице Украины с 23:34 по московскому времени, в Киевской области — с 23:35 по московскому времени. Очевидцы рассказали ТАСС, что слышали в Киеве работу системы противовоздушной обороны и видели дроны.