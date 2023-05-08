Стало известно о взрывах в двух областях Украины

«Клименко тайм»: в Харьковской и Днепропетровской областях сообщают о взрывах

Украинское издание «Клименко тайм» сообщило о звуках взрывов в двух областях Украины. Об этом оно заявило в своем Telegram-канале около 11 часов в понедельник, 8 мая.

«Сообщают о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях», — указано в публикации. Также отмечается, что в ряде областей страны звучит воздушная тревога.

Ранее 8 мая стало известно о серии взрывов в Киеве. Уточнялось, что режим воздушной тревоги действовал в столице Украины с 23:34 по московскому времени, в Киевской области — с 23:35 по московскому времени.

Очевидцы рассказали ТАСС, что в ночь на 8 мая слышали в Киеве работу системы противовоздушной обороны и видели дроны.

