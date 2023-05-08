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11:33, 8 мая 2023Бывший СССР

Очевидцы рассказали о произошедших ночью в Киеве взрывах

Очевидцы сообщили, что в Киеве в ночь на 8 мая были слышны взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве в ночь на 8 мая произошли сильные взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, которые были очевидцами случившегося.

Собеседники агентства сообщили, что слышали работу системы противовоздушной обороны (ПВО) и видели дроны. «У нас взрывалось сильно, в небе много дронов было, при падении есть повреждения и пожары», — рассказал один из очевидцев.

Ночью 8 мая воздушная тревога действовала в центральной и северной частях Украины: в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и других областях. В Киеве, Одессе, Киевской и Черниговской областях произошли взрывы.

Ранее в киевской военной администрации заявили, что в Соломенском районе города поврежден резервуар с топливом. По информации властей, возгорания не было.

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Екатерина Ештокина
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