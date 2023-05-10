Девушка посмотрела запись с установленной дома камеры наблюдения и удивилась

Девушка посмотрела запись с камеры дома и увидела, как ее кошка плачет в три часа ночи

Пользовательница TikTok открыла запись с установленной дома камеры видеонаблюдения и удивилась, когда увидела, чем ее кошка занималась ночью.

«Моя кошка плачет на камеру в три часа ночи», — подписала девушка ролик. В видео животное сидело на полу и смотрело в камеру. При этом питомец выглядел так, как будто бы в глазах у него стояли слезы. Хозяйка добавила, что на самом деле с ее кошкой все хорошо.

Ролик набрал 32 миллиона просмотров и почти 8 миллионов лайков. «Бедный ребенок, возьмите ее и скажите, как сильно вы ее любите», «Бедная кошка», «Она такая я», — написали пользователи в комментариях. Многие комментаторы выразили надежду, что с кошкой все в порядке. Некоторые отметили, что у многих кошек выделяются слезы из-за болезни глаз. «Я так думаю о смысле жизни в ночь перед экзаменами», — пошутила также автор видео.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как посмотрела запись с камеры наблюдения и сильно испугалась, когда увидела подозрительную фигуру. Менее чем за сутки публикация женщины набрала почти тысячу комментариев: участники обсуждения пытались угадать, кто именно запечатлен на видео. Позднее сама автор поста вышла на связь с комментаторами и сообщила, что это была ее кошка.