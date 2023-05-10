Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:43, 10 мая 2023Забота о себе

Раскрыта неожиданная причина ранних подъемов у пожилых людей

HuffPost: пожилые люди раньше просыпаются из-за плохого зрения

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Привычка рано вставать может появляться у пожилых людей из-за ухудшения зрения. Об этом сообщает HuffPost.

Неожиданную причину ранних подъемов раскрыла психолог Синди Люстиг. По ее словам, из-за плохого зрения снижается интенсивность световой стимуляции мозга. Это приводит к нарушению циркадных ритмов — колебаний различных процессов в организме, связанных со сменой дня и ночи, в том числе цикла сна и бодрствования.

Директор Центра изучения сна в Университете Нью-Йорка Сайрам Партасарати отметил, что ранние пробуждения часто наблюдаются у пациентов с катарактой — болезнью, при которой мутнеет хрусталик глаза. Их организм считает, что закат наступает раньше, чем в действительности, и начинает вырабатывать гормон сна — мелатонин. В результате они ложатся спать и просыпаются раньше большинства людей.

Материалы по теме:
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Бесплатный способ стать лучше и счастливее. Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
Бесплатный способ стать лучше и счастливее.Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
27 октября 2022

Партасарати добавил, что ранние подъемы могут быть следствием естественного старения мозга и нервной системы, приводящего к утрате способности точно определять время суток и правильно регулировать биологические ритмы.

Для возвращения нормальных биологических ритмов специалисты советуют чаще находиться на солнце, вечерами включать яркий свет и гулять в местах с хорошим освещением. Люстиг не исключает, что проблемы со сном могут исчезнуть после операции по восстановлению зрения.

Ранее офтальмолог Дмитрий Дементьев и нейрореабилитолог Александр Баклаев-Лурия объяснили связь между катарактой и опасным заболеванием мозга. По их словам, ухудшение зрения значительно повышает риск развития деменции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе взорвался беспилотник
США не нашли доказательств участия спецслужб России в побеге Усса из Италии
Стало известно о массовой переброске частей ВСУ из Харькова и Сум в Запорожье
Пьяный российский подросток утонул во время рыбалки
Стало известно о дорогих незадекларированных часах Пашиняна
В московской пивоварне охранники избили бывшего депутата за грубости официантам
Борьба Казахстана с параллельным импортом в России сказалась на холодильниках
Георгиевские ленты стали причиной скандала на чемпионате мира по дзюдо
Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву
Раскрыта неожиданная причина ранних подъемов у пожилых людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.