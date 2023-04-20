Врачи объяснили связь между ухудшением зрения и опасным заболеванием мозга

Врач Баклаев-Лурия рассказал, что катаракта значительно повышает риск развития деменции

Офтальмолог Дмитрий Дементьев и нейрореабилитолог Александр Баклаев-Лурия объяснили связь между катарактой и опасным заболеванием мозга. О том, почему ухудшение зрения значительно повышает риск развития деменции, они рассказали в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«При катаракте потерять зрение практически невозможно. Если сделать операцию, человек опять начнет видеть так, как он видел раньше. Но если же операцию не делать, возможны риски появления сенильной деменции. Это заболевание головного мозга, когда человек начинает постепенно терять вкус к жизни», — рассказал Дементьев. Он добавил, что это подтвердили результаты исследования, который на протяжении 12 лет проводили ученые из университета штата Мичиган.

По словам Баклаева-Лурии, такая закономерность связана с тем, что 80 процентов информации, которую получает мозг, поступает через зрительный канал. «Когда происходит катаракта и поток зрительной информации снижается, возникает состояние, которое называется нейросенсорным визуальным дефицитом. Мозг не получает достаточно информации», — пояснил доктор.

Он добавил, что при ухудшении зрения на 60-70 процентов возникает состояние, которое называется заднекорковая атрофия. При нем мозг с трудом получает новую информацию и быстро истощается. «Это проявляется эмоционально, появляется тревожность, раздражительность, обидчивость. Общаться с другими людьми становится все более сложно и тяжело», — предупредил врач.

Однако после удаления катаракты корковая атрофия может пройти, уточнил Баклаев-Лурия. По его мнению, удаление катаракты должно быть «золотым стандартом в диагностике и лечении всех нейродегенеративных процессов». Кроме того, специалисты рекомендовали для профилактики деменции наполнять жизнь новыми знаниями и впечатлениями.

Ранее Дементьев поделился простым тестом для определения риска развития глаукомы. «Закрываем глаз правой рукой, к носу ставим палец [левой руки] и смотрим прямо перед собой», — сказал он и добавил, что такие же действия нужно проделать и со вторым глазом. Если палец было видно, то со зрением все в порядке, а если в одном или в двух случаях палец видно не было, необходимо срочно записаться на прием к специалисту.