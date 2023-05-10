Россиян призвали попробовать сосульки из морского льда

Биолог Горяшко рекомендовала успеть попробовать на вкус сосульки из морского льда

Россиян призвали успеть попробовать сосульки из весеннего морского льда. Такую рекомендацию дала краевед и биолог Александра Горяшко из Мурманской области в группе «Друзья Кандалакшского заповедника» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, весной на тающих льдинах северных морей образуется структура из плотных рядов иголок. При этом с конца апреля по начало мая такой лед на вкус пресный.

Биолог подчеркнула, что замерзание морской воды — это сложный процесс, при котором солевой рассол отжимается между кристаллами льда. «Свежий лед, в котором рассол еще остается между кристаллами, на вкус соленый. Но потом с течением времени рассол из льда стекает вниз, уходит под лед. Получается, что чем лед старше, тем он более пресный», — рассказала Горяшко.

Она объяснила, что иглы, образующиеся из старого льда, как раз и являются результатом этих процессов.

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