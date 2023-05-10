69-я параллель
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12:10, 10 мая 202369-я параллель

Россиян призвали попробовать сосульки из морского льда

Биолог Горяшко рекомендовала успеть попробовать на вкус сосульки из морского льда

Фото: Adam Kring / Unsplash

Россиян призвали успеть попробовать сосульки из весеннего морского льда. Такую рекомендацию дала краевед и биолог Александра Горяшко из Мурманской области в группе «Друзья Кандалакшского заповедника» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, весной на тающих льдинах северных морей образуется структура из плотных рядов иголок. При этом с конца апреля по начало мая такой лед на вкус пресный.

Биолог подчеркнула, что замерзание морской воды — это сложный процесс, при котором солевой рассол отжимается между кристаллами льда. «Свежий лед, в котором рассол еще остается между кристаллами, на вкус соленый. Но потом с течением времени рассол из льда стекает вниз, уходит под лед. Получается, что чем лед старше, тем он более пресный», — рассказала Горяшко.

Она объяснила, что иглы, образующиеся из старого льда, как раз и являются результатом этих процессов.

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Константин Лысяков
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