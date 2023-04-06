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19:50, 6 апреля 202369-я параллель

Назван способ бесплатно побывать на далеком арктическом острове

Facancy.ru опубликовал вакансию волонтера в экспедиции на остров Шокальского

Фото: Anna Evseeva / Wikimedia

Россиян пригласили принять участие в экспедиции на остров Шокальского в Якутии. Этот способ бесплатно побывать в Арктике назвал сайт Facancy.ru, где была опубликована вакансия волонтера.

Как сообщается в объявлении, экспедиция продлится с 28 июля по 13 августа. Ее задачей станет приведение далекого арктического острова в порядок: комплексная уборка территории, покраска зданий и ремонтные работы. Успешный кандидат должен быть старше 18 лет, обладать хорошей физической подготовкой, а также уметь работать в команде, готовить и обращаться с тяжелыми инструментами.

Для всех участников поездки будет обеспечен перелет до острова Шокальского из поселка Тазовский, а также бесплатное питание и проживание. Прием заявок осуществляется до 10 июля.

Организаторами экспедиции выступили национальный парк «Гыданский», якутское отделение Русского географического общества, а также экокомплекс «Душа Ямала».

Остров Шокальского находится в Карском море в районе Обской губы. Площадь его поверхности равна 428 квадратным километрам и представляет собой покрытую тундровой растительностью равнину.

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Константин Лысяков
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