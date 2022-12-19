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18:51, 19 декабря 202269-я параллель

Россияне массово увлеклись одним видом туризма

Российские туристы начали массово отправляться на Север на «охоту» за полярным сиянием

Фото: Jonatan Pie / Unsplash

Россияне массово увлеклись «охотой» за полярным сиянием. О росте популярности этого вида туризма рассказали гиды и туроператоры, пишет РИА Новости.

По словам гида и фотографа Марии Ямковой, далеко не в каждой стране так много мест, где можно застать северное сияние. В России насчитывается не менее десятка таких регионов. Среди них — Красноярский край, Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Карелия, Коми, Якутия, Мурманская и Архангельская области и другие.

Как рассказала менеджер компании «Северные туры» Виктория Шостик, чтобы стать свидетелями этого явления, на Русский Север также приезжают и граждане других стран, включая Индию, Турцию, Вьетнам и Китай. По ее словам, многие заблуждаются, что охотиться за сиянием нужно исключительно зимой. Например, на Кольском полуострове сезон наблюдений может длиться с сентября до начала апреля.

Российские компании и гиды предлагают различные варианты туров с охотой за полярным сиянием. Пятичасовая поездка с гидом может обойтись в 4,5 тысячи рублей. Охота длительностью два-три дня с посещением основных достопримечательностей региона будет стоить в среднем 25–27 тысяч рублей без учета билетов на самолет или поезд. Цены на путевки, включающие трансфер, проживание, питание от шеф-повара и экскурсии ,начинаются от 92 тысяч рублей.

Одним из самых удобных городов для этого вида туризма является Мурманск, отмечается в материале. Двухчасовой перелет из Москвы будет стоить от 3,5 тысячи рублей. При этом, чтобы добраться до места, откуда будет удобно наблюдать за сиянием, можно поехать из города в любую сторону.

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По словам ведущего менеджера компании «Гурман Тревел» Евгения Жданова, прогноз о возможности наблюдения сияния делается день в день. «Если дают добро, мы выезжаем после девяти вечера из Мурманска. Расстояние бывает разное, иногда добираемся 20 минут, а порой час. А редко так везет, что сияние видно прямо из бани в саамской деревне», — рассказал он.

Иногда возникает необходимость сменить точку наблюдения из-за облаков, которые могут затянуть небо. «Для успешной охоты важно, чтобы сложились три фактора: высокая активность на Солнце (магнитные бури), ясное небо над головой и расположение подальше от поселений, так как свет от них мешает наблюдению», — объяснил директор туроператора «Золотое кольцо Карелии» Виталий Тараканов. При этом он подчеркнул, что туристам не дают стопроцентной гарантии увидеть сияние.

Отправляющимся на «охоту» за этим явлением достаточно иметь с собой теплую одежду. Хорошие фотографии могут получиться и на современный смартфон, а профессиональные за туристов сделают гиды с хорошими фотоаппаратами.

Туристам, которые решили отправиться на охоту за северным сиянием самостоятельно, стоит предварительно отследить солнечную активность на одном из специальных сайтов. «Есть календарь с предполагаемыми вспышками и магнитными бурями, а также описание процессов. Изучите его на ближайшие две-три недели и сделайте вывод, когда лучше ехать», — рассказал Тараканов. Кроме того, приезжать в регион наблюдения нужно с запасом в несколько дней.

Ранее жители Мурманской области сняли северное сияние на видео. На записи видно, что вспышка столь мощная, что ее всполохи окрашивают небо в зеленый и розовый цвета до самого горизонта.

Кроме того, уникальное северное сияние красного цвета увидели жители Республики Коми. На кадрах, снятых фотографом Игорем Подобаевым, видны всполохи красно-розового сияния, под конец его цвет сменяется на оранжевый. Свечение двигается с большой скоростью, а потом исчезает в ночном небе.

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Константин Лысяков
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