Мощная вспышка северного сияния в российском регионе попала на видео

Россияне сняли мощную вспышку северного сияния в окрестностях Мурманска

В Мурманской области была зафиксирована мощная вспышка северного сияния. Жители российского региона сняли природное явление на видео, кадры публикует агентство Ruptly.

На записи видно, что вспышка северного сияния столь мощная, что его всполохи окрашивают небо в зеленый и розовый цвета до самого горизонта. Также на кадрах можно заметить, что полюбоваться природным явлением приехали туристы, и даже проезжающие автомобили специально останавливаются, чтобы снять сияние на видео.

Вспышка была объемна и своей формой напоминала вуаль.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми сняли на видео уникальное северное сияние красного цвета.