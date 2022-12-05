69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:28, 5 декабря 202269-я параллель

Мощная вспышка северного сияния в российском регионе попала на видео

Россияне сняли мощную вспышку северного сияния в окрестностях Мурманска

В Мурманской области была зафиксирована мощная вспышка северного сияния. Жители российского региона сняли природное явление на видео, кадры публикует агентство Ruptly.

На записи видно, что вспышка северного сияния столь мощная, что его всполохи окрашивают небо в зеленый и розовый цвета до самого горизонта. Также на кадрах можно заметить, что полюбоваться природным явлением приехали туристы, и даже проезжающие автомобили специально останавливаются, чтобы снять сияние на видео.

Вспышка была объемна и своей формой напоминала вуаль.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми сняли на видео уникальное северное сияние красного цвета.

Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Российскую «Линзу» впервые представят за рубежом
В Харькове произошли взрывы
Россияне раскрыли траты на новогодние подарки
H&M закрыл все магазины в России
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян
Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Часть Кривого Рога осталась без света и воды после российских ударов
Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих
В Москве стали больше продавать один тип жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.