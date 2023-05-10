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12:15, 10 мая 2023Силовые структуры

Осужденного на девять лет сына экс-губернатора Левченко освободили досрочно

Суд удовлетворил ходатайство сына экс-главы Иркутской области Андрея Левченко об УДО

Фото: Bannasak Krodkeaw / Shutterstock / Fotodom

В Иркутской области суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, депутата областного заксобрания Андрея Левченко, осужденного за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости.

Летом 2022 года Левченко приговорили к девяти годам колонии и штрафу, но позже срок сократили до шести лет.

В суде было установлено, что Левченко организовал группу, в состав которой вошли директор подконтрольной ему коммерческой компании Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Последний заключил в Москве ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством, с Сергеем Чернышевым и Дмитрием Коженовым.

Они заключили с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области договоры по замене лифтов. В результате фигуранты незаконно получили почти один миллиард рублей.

Также Хамуляк, Левченко и Рябикин составляли ложные сметы и акты, в которых завышали сумму выполненных работ, таким образом они заработали более 55 миллионов рублей.

О задержании Андрея Левченко стало известно в сентябре 2020 года. Правоохранители провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко.

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Екатерина Власова
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