Черчесов оценил игру Дзюбы за «Локомотив»
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат».
«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: "Почему Дзюба, почему?" Вот ответ ― потому что он дает команде то, что не могут дать многие нападающие», — заявил специалист. Черчесов добавил, что не ожидал от форварда настолько яркой игры.
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года и провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.
Форвард играл под руководством Черчесова в «Спартаке» и сборной России. На домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда, которую возглавлял специалист, дошла до 1/4 финала. Дзюба выступал на турнире и забил три мяча.