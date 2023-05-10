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14:49, 10 мая 2023Спорт

Черчесов оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Черчесов заявил, что не ожидал от Артема Дзюбы настолько яркой игры за «Локомотив»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат».

«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: "Почему Дзюба, почему?" Вот ответ ― потому что он дает команде то, что не могут дать многие нападающие», — заявил специалист. Черчесов добавил, что не ожидал от форварда настолько яркой игры.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года и провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Форвард играл под руководством Черчесова в «Спартаке» и сборной России. На домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда, которую возглавлял специалист, дошла до 1/4 финала. Дзюба выступал на турнире и забил три мяча.

Алексей Гусев
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