Черчесов оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Черчесов заявил, что не ожидал от Артема Дзюбы настолько яркой игры за «Локомотив»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат».

«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: "Почему Дзюба, почему?" Вот ответ ― потому что он дает команде то, что не могут дать многие нападающие», — заявил специалист. Черчесов добавил, что не ожидал от форварда настолько яркой игры.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года и провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Форвард играл под руководством Черчесова в «Спартаке» и сборной России. На домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда, которую возглавлял специалист, дошла до 1/4 финала. Дзюба выступал на турнире и забил три мяча.