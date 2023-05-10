США отдадут средства основателя телеканала «Царьград» Украине

США направят конфискованные средства основателя телеканала «Царьград» Украине

США направят средства, конфискованные у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, на нужды Украины. Об этом заявил глава Минюста Меррик Гарланд, передает Reuters.

Малофеев с 2014 года находится под американскими санкциями, а в 2022 году ограничения против него были расширены. 2 февраля 2023 года суд разрешил Минюсту США конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, принадлежащие бизнесмену и хранящиеся на счетах в Sunflower Bank. Министерство отмечало, что Малофеев нарушал введенные против него санкции и продолжал организовывать в Европе работу СМИ прокремлевской направленности.

7 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что конфискация активов российского бизнесмена в США является неприкрытым грабежом. Дипломат отметила, что американские власти ставят механизм воровства чужого имущества на поток. Произошедшее она назвала проявлением беззакония и уроком для международного бизнеса.