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10:38, 7 февраля 2023Мир

МИД назвал грабежом конфискацию активов Малофеева в США

МИД России: конфискация активов бизнесмена Малофеева в США является неприкрытым грабежом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Конфискация активов российского бизнесмена, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в США является неприкрытым грабежом. Так о ситуации высказались в МИД России, передает РИА Новости.

В министерстве отметили, что американские власти ставят на поток механизм воровства чужого имущества. Произошедшее, как считают в МИД, является проявлением беззакония и уроком для международного бизнеса.

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Полина Матюхина
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