МИД назвал грабежом конфискацию активов Малофеева в США

МИД России: конфискация активов бизнесмена Малофеева в США является неприкрытым грабежом

Конфискация активов российского бизнесмена, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в США является неприкрытым грабежом. Так о ситуации высказались в МИД России, передает РИА Новости.

В министерстве отметили, что американские власти ставят на поток механизм воровства чужого имущества. Произошедшее, как считают в МИД, является проявлением беззакония и уроком для международного бизнеса.