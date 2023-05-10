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21:19, 10 мая 2023Бывший СССР

В Грузии прошел митинг против возобновления прямого авиасообщения с Россией

Жители Грузии вышли на митинг против возобновления прямого авиасообщения с Россией

Жители Грузии вышли на митинг против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Tbilisi life.

Акция прошла у здания Министерства иностранных дел Грузии в Тбилиси.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла упразднение визового режима Россией неприемлемым и назвала его провокацией. Она также призвала власти страны созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян.

Марина Совина
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