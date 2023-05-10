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01:56, 10 мая 2023Наука и техника

На Западе раскрыли уязвимость переданных Украине американских ЗРК Patriot

The National Interest: американские ЗРК Patriot на Украине уязвимы для российских ударов

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Военный аналитик Джефф Ламер в статье для западного издания The National Interest раскрыл уязвимость переданных Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По словам специалиста, работа радара этих систем выдает их местоположение, поэтому они становятся легкой мишенью для российских ударов и не могут считаться универсальным средством для защиты украинских военных объектов.

Ламер добавил, что Patriot, несмотря на высокую технологичность, не может использоваться в отрыве от других систем противовоздушной обороны, поскольку в этом случае ее покрытие будет частичным.

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Эксперт отметил, что украинские военные сталкиваются со всем арсеналом российских ракет и беспилотников. Он выразил мнение, что американские ЗРК опасны тем, что создают ложное ощущение защищенности неба.

«Поставки систем Patriot не положат конец войне на Украине и не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса. Они демонстрируют мнимую поддержку США, которая может лишь продлить кровавую бойню на Украине», — заключил Ламер.

Ранее, 3 мая, стало известно, что Украина получила переданный ей США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Также в страну вернулись украинские военные, которые проходили обучение по использованию данной системы.

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Марина Совина
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