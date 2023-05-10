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21:44, 10 мая 2023Забота о себе

Сексолог подсказала способ вычислить извращенца в соцсетях

Сексолог Миллер: извращенца в соцсетях могут выдать пошлые шутки и фото с дорогими вещами

Фото: Unsplash

Некоторые привычки могут выдать извращенца в социальных сетях, рассказала сексолог Александра Миллер. Способ вычислить неадекватного человека она подсказала в беседе с изданием NEWS.RU.

Вызывать подозрения, уточнила она, должны слишком скрытные люди, у которых в профиле нет фотографий и какой-либо минимальной информации о себе, а также любители сразу переходить к пошлым шуткам и пересылке откровенных снимков. «Если сразу переходят на слишком откровенные темы и шутки, значит, что-то с этим человеком не так. Мы же сначала общаемся поверхностно при знакомстве», — объяснила она.

Также, продолжила сексолог, извращенца могут выдать демонстративные фото с дорогими вещами. «Насторожить должна постоянная демонстрация обнаженного тела и чрезмерное выставление предметов роскоши — последнее выглядит фальшиво и ненатурально, появляются вопросики по поводу адекватности», — заключила Миллер.

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Александра Лисица
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