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17:12, 10 мая 2023Мир

МИД пригрозил новыми мерами в ответ на инцидент с послом в Польше

Захарова: протест Польше не будет единственной мерой в ответ на инцидент с послом 9 мая
СюжетПротесты в России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия не ограничится решительным протестом Польше в ответ на инцидент с российским послом Сергеем Андреевым в Варшаве 9 мая. Новыми мерами пригрозила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы рассматриваем это как очередное проявление, я думаю, уже не недружественного, а дикого отношения с польской стороны», — подчеркнула дипломат.

9 мая толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу, помешав ему возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. Андреев отметил, что присутствовавший на месте полицейский заявил, что акция протеста была согласована мэрией.

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Семен Александров
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