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16:13, 10 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших», — написал он.

Известно также, что 10 мая со стороны Украины был обстрелян строящийся защитный объект в Суджанском районе недалеко от села Гуево.

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Евгения Куликова
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