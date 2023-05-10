ВСУ обстреляли приграничный российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших», — написал он.

Известно также, что 10 мая со стороны Украины был обстрелян строящийся защитный объект в Суджанском районе недалеко от села Гуево.