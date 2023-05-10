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12:17, 10 мая 2023Силовые структуры

Украинские диверсанты вступили в бой с пограничниками в Курской области

SHOT: украинская ДРГ вступила в перестрелку с пограничниками в Курской области и ушла

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Курской области члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вступили в бой с пограничниками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Диверсанты устроили короткую перестрелку с российскими пограничниками рядом с поселком Теткино, а затем ушли. Пострадавших среди силовиков и местных жителей нет.

7 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и детский сад в Теткино. По его словам, повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, а также газовая труба. В части домов на данный момент отсутствует электричество. Никто не пострадал.

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Любовь Ширижик
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