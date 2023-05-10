Врио премьера Финляндии Марин сообщила о разводе с мужем

Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе с мужем Ряйккененом после трех лет брака

Глава 76-го правительства Финляндии, временно исполняющая обязанности премьер-министра страны, Санна Марин сообщила, что разводится с Маркусом Ряйккененом. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы вместе подали на развод. Мы благодарны друг другу за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь», — говорится в публикации Марин. Политик отметила, что они с Ряйккененом остаются лучшими друзьями и любящими родителями.

Марин и Ряйккенен заключили брак почти три года назад, в начале августа 2020 года. Свадьбу отпраздновали в резиденции главы правительства Кесаранта. Супруги познакомилась, когда им было по 18 лет.

Правительство Финляндии во главе с Марин попросило президента Ниинисте об отставке 6 апреля. Отставка кабмина является традиционной в Финляндии после парламентских выборов. Правительство Марин продолжит выполнять технические функции до момента создания новой партийной коалиции и нового кабмина.

Ранее Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах страны.