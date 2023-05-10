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09:55, 10 мая 2023Россия

Пьяный российский подросток утонул во время рыбалки

В Красноярском крае 16-летний подросток утонул во время рыбалки с приятелем

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В Красноярском крае пьяный 16-летний подросток утонул во время рыбалки на реке Жеребячке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, школьник отправился на рыбалку с 19-летним другом. Россияне переправились на одноместной резиновой лодке на другой берег реки, чтобы ловить рыбу. Там же — близ села Бражное — они устроили застолье с алкоголем.

Впоследствии 19-летний россиянин уснул. После пробуждения он нашел подростка мертвым — его тело лежало в четырех метрах от берега.

«Он вытащил его из воды, некоторое время пытался привести в чувство, но безрезультатно. Утром он переправился на лодке на берег и сообщил о случившемся», — сообщил источник телеканала.

Ранее в Ленинградской области 71-летний пенсионер ушел на рыбалку и погиб. До этого на Белоярском водохранилище в Свердловской области 32-летний мужчина, отправившийся на рыбалку, погиб в палатке с газовой печкой. Следователи тогда предположили, что россиянин мог отравиться угарным газом.

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Анастасия Шейкина
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