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01:39, 10 мая 2023Мир

Стало известно об обвинениях против скандально известного конгрессмена Сантоса

CNN: в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену-республиканцу Сантосу

Фото: Globallookpress.com

Прокуратура США выдвинула уголовные обвинения против конгрессмена-республиканца от Нью-Йорка Джорджа Сантоса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся у телеканала информации, Сантос сядет на скамью подсудимых уже 10 мая в федеральном суде восточного округа Нью-Йорка. В чем именно обвиняют конгрессмена, пока неизвестно, однако ФБР и прокуроры министерства юстиции в Нью-Йорке и Вашингтоне изучают утверждения о ложных заявлениях в документах по финансированию избирательной кампании Сантоса.

В конце декабря прошлого года Сантос рассказал, что указал неверные данные в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. Признание прозвучало после того, как газета New York Times опубликовала расследование, в котором указала на нестыковки в его биографии.

Позднее в беседе с журналистами в Вашингтоне Сантоса спросили, собирается ли он уйти в отставку на фоне недовольства однопартийцев. Конгрессмен ответил, что оставлять пост не намерен.

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Екатерина Подвигина
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