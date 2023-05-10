Песков рассказал о страхе за принявшего участие в спецоперации сына

Песков заявил, что ему было страшно за принявшего участие в СВО на Украине сына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему было страшно за сына Николая, принявшего участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в интервью для телеканала ATV.

Песков отметил, что его сын «не новобранец, ему не 18 лет». Он подчеркнул, что отправиться в зону СВО было собственным решением Николая. «Конечно, было за него страшно очень, но, с другой стороны, такие решения можно встречать только с уважением. Когда твой сын вдруг проявляет в себе какие-то такие качества, которых ты раньше не знал, то ты начинаешь им гордиться», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее Николай Песков подтвердил сообщения о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации. По его словам, во время службы он совершил подвиг и был награжден медалью «За отвагу».