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18:05, 10 мая 2023Бывший СССР

Мэр Одессы опроверг сообщения о своем отъезде в Россию

Мэр Одессы Труханов опроверг сообщения о своем отъезде в Россию
Геннадий Труханов

Геннадий Труханов. Фото: Денис Петров / РИА Новости

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг сообщения о своем отъезде на территорию России. Об этом он высказался в видеообращении, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Он выразил сожаление из-за появления подобной информации в социальных сетях и призвал провести расследование по факту ее распространения. «Если кто-то так шутит, то ему надо указать, что он враг. Это провокация против Труханова», — подчеркнул градоначальник.

В начале мая сообщалось об аресте мэра Одессы по делу о растрате 92 миллионов гривен. Позднее депутат Одесского городского совета Дмитрий Танцюра внес залог в размере более 13 миллионов гривен для освобождения Труханова из-под стражи.

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Георгий Нестеров
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Мэр Одессы опроверг сообщения о своем отъезде в Россию
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