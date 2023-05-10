Мэр Одессы опроверг сообщения о своем отъезде в Россию

Мэр Одессы Труханов опроверг сообщения о своем отъезде в Россию

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг сообщения о своем отъезде на территорию России. Об этом он высказался в видеообращении, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Он выразил сожаление из-за появления подобной информации в социальных сетях и призвал провести расследование по факту ее распространения. «Если кто-то так шутит, то ему надо указать, что он враг. Это провокация против Труханова», — подчеркнул градоначальник.

В начале мая сообщалось об аресте мэра Одессы по делу о растрате 92 миллионов гривен. Позднее депутат Одесского городского совета Дмитрий Танцюра внес залог в размере более 13 миллионов гривен для освобождения Труханова из-под стражи.