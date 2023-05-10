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12:46, 10 мая 2023Спорт

«Барселона» объявила об уходе капитана команды

«Барселона» объявила об уходе капитана команды Серхио Бускетса по окончании сезона

Фото: Alex Caparros / Getty Images

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс покинет команду по окончании сезона. Об уходе игрока сине-гранатовые объявили на своем сайте.

В клубе подчеркнули, что это решение полузащитник принял самостоятельно. «Для меня было честью играть за "Барселону", но всему когда-то приходит конец», — заявил Бускетс.

34-летний полузащитник — воспитанник «Барселоны», он дебютировал за основной состав сине-гранатовых в 2008 году и с тех пор провел за клуб 718 матчей, что является третьим показателем в истории команды. В активе Бускетса восемь побед в чемпионате Испании и три титула в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Бускетс провел 39 матчей за «Барселону» во всех турнирах. Хавбек отметился четырьмя голевыми передачами.

Алексей Гусев
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