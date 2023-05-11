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18:38, 11 мая 2023Забота о себе

Российский врач оценил дееспособность Джо Байдена

Гериатр Конев: лыжная походка и редкое мигание говорят о деменции у Джо Байдена

Фото: Kevin Lamarque / Unsplash

Старческая деменция президента США Джо Байдена прогрессирует и переходит в третью стадию, поделился наблюдениями российский гериатр Юрий Конев. Дееспособность американского лидера он оценил в беседе с NEWS.RU.

Конев обратил внимание на то, что Байден «заблудился» после речи в Нью-Йорке, а также на некоторые симптомы, которые говорят о деменции. «За то, что он натворит, никто не будет нести ответственности, потому что он будет объявлен недееспособным. У него деменция смешанного типа: и Альцгеймер, и сосудистый атрофический процесс. Есть явные признаки прогрессирования болезни: лыжная походка, редкое мигание, дезориентация в пространстве и времени», — перечислил Конев.

Кроме того, добавил гериатр, американский президент иногда путает своих детей с внуками и ходит за руку с женой или помощником, указывающим, где остановиться. «Его нет с нами, большую часть времени он отсутствует. Жена его везде водит за ручку», — заявил Конев, назвав Байдена тяжелобольным человеком.

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Александра Лисица
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