Названы влияющие на скорость старения человека факторы

Геронтолог Прощаев рассказал о четырех влияющих на скорость старения человека факторах

Геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с Ura.ru назвал факторы, которые влияют на скорость старения человеческого организма. По его словам, это зависит от генетики человека, экологической обстановки, в которой он проживает, а также от его образа жизни и накапливаемых за жизнь заболеваний.

«Скорость старения зависит от четырех групп факторов. Первая группа — генетические. Обычно в семье генетически обусловлено примерно одинаковая скорость старения у близких родственников. Вторая группа факторов связана с образом жизни. То, как мы двигаемся. То, как мы едим. Есть вредные привычки или нет. Третья группа факторов — экологические или средовые. Показано, что жизнь в неблагоприятной экологической обстановке повышает темпы старения», — заявил специалист

Он добавил, что последняя группа факторов связана с заболеваниями, которыми человек переболел за всю свою жизнь. При этом, как отметил врач, влияние каждого из этих факторов примерно одинаково и среди них нет такого, который имел бы ключевое значение по отношению к остальным.

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