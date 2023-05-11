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15:36, 11 мая 2023Бывший СССР

Киев предупредили о «триггере» для поддерживающих Украину стран

Политолог Оленченко: ситуация в Словакии может стать трещиной в поддержке ЕС Украины

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Победа на выборах в правительство Словакии партии SMER, критикующей политику Запада в отношении Украины, может стать «триггером» для других стран Евросоюза, поддерживающих Киев, к тому, чтобы сменить свою публичную позицию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он уточнил, что возможная победа на грядущих словацких выборах партии во главе с бывшим премьером страны Робертом Фицо, недовольным действиями Запада в отношении Украины, может спровоцировать трещину в европейском консенсусе относительно поддержки Киева.

«Круг стран, которые безоговорочно поддерживают украинское руководство, сужается. У всех на это разные причины, но все так или иначе высказывают сомнения в том, что надо выражать безусловную поддержку правительству Украины. Здесь опасение для Украины в том, что если на выборах в Словакии действительно победит противник нынешнего руководства страны и при этом он будет придерживаться таких критических заявлений, то это может сработать как своего рода триггер для других стран», — объяснил Оленченко.

Опасения Киева в том, что это (приход в правительство Словакии партии с альтернативной позицией — прим. «Ленты.ру») может дать трещину в группе европейских стран, и их единство разрушится

Владимир Оленченкостарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Он уточнил, что сейчас внутри Европы распространяются скептические настроения относительно политики в отношении Украины.

«Если говорить о качестве поддержки Украины, то раньше она носила безоговорочно-восторженный характер, а сейчас многие страны становятся более осмотрительными и перестают стесняться. Наиболее яркий пример — это запрет ввоза в восточноевропейские страны сельскохозяйственной продукции, среди этих стран есть и Словакия», — уточнил политолог.

Ранее обозревать британского издания The Spectator Уильям Наттрасс предсказал Украине возможную потерю ближайшего союзника: в своей статье он предположил, что Киев рискует лишиться ближайшего союзника после выборов в Словакии. По его мнению, поддержка Украины может оказаться под угрозой в случае победы на данный момент лидирующей партии SMER, которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, критикующий политику западных стран по украинскому конфликту.

«Позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения Словакии», — говорится в материале, где также приводятся данные опроса, согласно которому половина словаков хочет, чтобы победила Россия.

Более того, Наттрасс добавил, что Словакия является важным транзитным и ремонтным узлом для отправки западных вооружений на Украину, а также имеет политическое влияние в Евросоюзе в вопросах кризиса, связанного с избытком украинских сельскохозяйственных товаров.

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Кирилл Садовский
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