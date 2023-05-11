Украине предсказали возможную потерю ближайшего союзника

The Spectator: Украина может лишиться ключевого союзника в Европе после выборов в Словакии

Киев рискует лишиться ближайшего союзника после выборов в Словакии, заявил обозревать британского издания The Spectator Уильям Наттрасс.

Поддержка Украины может оказаться под угрозой в случае победы партии SMER, которая, согласно результатам опросов, лидирует, отмечает автор. Он пояснил, что партию возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, критикующий политику западных стран по украинскому конфликту.

При этом, пишет Наттрасс, несмотря на осуждение словацкого экс-премьера за его позицию по этому вопросу, большинство жителей страны разделяет его взгляды. «Позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения Словакии», — говорится в материале. Помимо этого, в статье также приводятся данные опроса, согласно которому половина словаков хочет, чтобы победила Россия.

Журналист добавил, что Словакия является важным транзитным и ремонтным узлом для отправки западных вооружений на Украину, а также имеет политическое влияние в Евросоюзе в вопросах кризиса, связанного с избытком украинских сельскохозяйственных товаров.

В марте президент Словакии Зузана Чапутова сообщила об ослаблении финансовой и гражданской поддержки Украины. Она объяснила это тем, что источники экономической помощи Киеву не бесконечны, а граждане, несмотря на поддержку украинских беженцев, недовольны тем, как их прибытие отразилось на жизни местных жителей.