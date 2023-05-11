Полина Гагарина снялась в бассейне без макияжа

Российская певица Полина Гагарина показала внешность без макияжа в бассейне

Российская певица Полина Гагарина показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком из бассейна. Так, она сфотографировала себя на телефон во время занятия по плаванию. На размещенном кадре видно, что на исполнительнице надет купальник белого цвета, а на ее лице отсутствует макияж.

«Доброе», — подписала звезда публикацию.

В апреле стилист Гоша Карцев в интервью журналисту Карену Адамяну назвал самого капризного клиента из российского шоубизнеса. По словам модного эксперта, одной из самых проблемных знаменитостей оказалась певица Полина Гагарина. «Потому что это девочка — там больше нюансов. С парнями все проще», — уточнил он.