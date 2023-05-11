Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. На земле работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают крупные силы в направлении Белгородской области. «Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колонны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление», — написал военкор Евгений Поддубный.

8 мая мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что принял решение отменить праздничные мероприятия 9 мая в целях безопасности. «Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит», — написал он.