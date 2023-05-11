Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 11 мая 2023Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. На земле работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают крупные силы в направлении Белгородской области. «Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колонны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление», — написал военкор Евгений Поддубный.

8 мая мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что принял решение отменить праздничные мероприятия 9 мая в целях безопасности. «Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит», — написал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
В Подмосковье загорелся элитный особняк
Над Белгородом сработала система ПВО
Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter
Кандидат в президенты Турции обвинил Россию в заговоре
Российский футболист-чемпион назвал преимущества смертной казни
На Украине пожаловались на российское неуязвимое оружие
В российском городе мать убила четырехлетнего сына
Бородина заступилась за Высоцкую после травли из-за старых выпусков ее шоу
В России представили электромобиль «Атом»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.