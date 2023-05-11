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20:17, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Израиль обвинили в безнаказанном убийстве 20 журналистов

Комитет по защите журналистов обвинил Израиль в безнаказанном убийстве 20 журналистов

Фото: Majdi Mohammed / AP

Комитет по защите журналистов обвинил Израиль в безнаказанном убийстве 20 сотрудников прессы. Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на доклад организации.

В докладе отмечается, что Израиль за последние два десятилетия не понес ответственности за убийства 20 журналистов. «В преддверии первой годовщины смерти палестинской журналистки Ширин Абу Акле Комитет пересмотрел эти 20 случаев и обнаружил модель реакции Израиля, которая, по-видимому, направлена на уклонение от ответственности», — говорится в документе.

Кроме того, организация подчеркнула, что израильская армия не проявляет уважения к представителям прессы и обвиняет журналистов в терроризме без объяснения причин. «Результат всегда один и тот же — никто не несет ответственности», — заключено в докладе.

О смерти журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле стало известно 11 мая 2022 года. Корреспондентку застрелили израильские солдаты на Западном берегу реки Иордан на территории Палестины. В июне следователи ООН установили вину полиции Израиля в гибели Ширин Абу Акле.

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Олег Давыдов
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