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На Западном берегу Иордана израильские солдаты смертельно ранили журналистку

В Палестине израильские солдаты застрелили журналистку Al Jazeera Ширин Абу Акле
Ширин Абу Акле

Ширин Абу Акле. Кадр: Al-Jazeera

На западном берегу реки Иордан на территории Палестины израильские солдаты застрелили журналистку, репортера телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. О смерти сообщили ее коллеги с телеканала.

В Минздраве Палестины подтвердили, что во время медиа-освещения армейского рейда Армии обороны Израиля в лагере беженцев в Дженине Ширин получила смертельное огнестрельное ранение в голову, после чего скончалась. Отмечается, что в ходе рейда был ранен в спину еще один журналист — Али аль-Самуди, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Мы все были в жилетах [с белой надписью ПРЕССА] и шлемах. Нас было четверо, на тот момент не было никаких боестолкновений или выстрелов со стороны палестинских боевиков», — рассказала репортер Шатха Ханайша, которая ехала вместе с Ширин в одной машине. Также она рассказала, что военные использовали боевые патроны.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что расследование убийства трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — в Центральноафриканской республике, произошедшее летом 2018 года, сложно вести из-за нестабильной обстановки в африканской стране, и поэтому оно до сих пор не закончено.

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Дмитрий Сотак
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