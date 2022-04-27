В России объяснили незаконченное расследование убийства трех журналистов в ЦАР

В МИД России оправдались, что расследование убийства трех журналистов в ЦАР сложно вести

Расследование убийства трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — в Центральноафриканской республике, произошедшее летом 2018 года, сложно вести, и поэтому оно до сих пор не закончено, оправдался замглавы МИД России Михаил Богданов в интервью «Интерфакс». Тем не менее, Москва делает все, чтобы выяснить подробности трагедии, заверил дипломат.

«Следствие идет, но сложностей много. Обстановка в этой стране была и остается весьма сложной, но расследование этого дела не останавливалось и будет доведено до конца», — рассказал замминистра. Он не объяснил, о каких именно сложностях идет речь.

Богданов назвал произошедшее «несчастьем и трагедией», но добавил, что журналисты и сами не вставали на консульский учет, поэтому «никто не знал, где они находятся».

Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов ранее заявил, что, по предварительным данным, журналистов убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. До этого заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал, что основным мотивом для убийства журналистов считается грабеж.

Вдова одного из погибших усомнилась в этой версии и подчеркнула, что версия выдвигается без доказательств.